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Üst kademe kamu yöneticilerinin atama usullerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerinde değişikliğe gidildi.

Yıldız Nevin Kasım  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Üst kademe kamu yöneticilerinin atama usullerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de

Ankara

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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