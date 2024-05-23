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Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çatışmanın, tarafların çocukları arasında daha önce yaşanan kavgadan dolayı çıktığı öğrenildi.

Mücahit Türetken  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Mücahit Türetken - AA

Istanbul

Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ünalan Mahallesi'nde iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası gruplar, aile büyüklerinin de katılımıyla Ayazma Caddesi Özcan Sokak'taki kafede bir araya geldi.

Buluşmada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kafede başlayan ve sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Bölgeye Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri delilleri toplarken, savcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı sokağı ve caddeyi trafiğe kapattı.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.10 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.


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