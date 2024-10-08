Dolar
34.26
Euro
37.62
Altın
2,613.50
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
62,292.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu, "Bu sergide yapılan her bir çizim, Gazze'de kaybolan masum canların, yıkılan umutların ve yeniden filizlenen direnişlerin sessiz tanıkları olacak." dedi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğince 30 kadın ressamın katıldığı "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı.

Murat Reis Mahallesi'ndeki derneğin bahçesinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu, Gazze'de yaşanan acıların herkesin ruhunda bıraktığı izleri sanat yoluyla gözler önüne sermek için toplandıklarını söyledi.

Çocukların hayallerinin çalındığı, umutların söndüğü Gazze'nin bir halkın efsanevi direnişinin sembolü olduğunu belirten Kerimoğlu, "Ne yazık ki orada yaşananlar egemen güçler nezdinde karşılık bulamayan sesler, duyulmayan çığlıklar olarak yankılanıyor. Bu sergide yapılan her bir çizim Gazze'de kaybolan masum canların, yıkılan umutların ve yeniden filizlenen direnişlerin sessiz tanıkları olacak. Bu program sadece Gazze'de yaşananları hatırlamak için değil, aynı zamanda bilincimizi tazelemek içindir." diye konuştu.

Programın mücadele azmini perçinlemek ve umudu diri tutmak için yapıldığına dikkati çeken Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki umut her şeyin temeli. Bu program Kudüs ruhunu genç kuşaklara anlatma gayretidir. Gazze halkının onuruna adanmış bir hatırlatma ve dayanışma çağrısıdır. Bugün Gazzeli çocukların, kadınların ve yaşlıların sessiz haykırışlarını tuvallere yansıtacağız. Unutmayalım ki yapılacak her bir resim sadece bir hikayeyi anlatmayacak, aynı zamanda barış, adalet ve insanlık için bir çağrı niteliğinde olacaktır. Gazze'deki çocukların gülüşlerini yeniden yeşerteceğimiz günlerin yakın olması ve yaşanan bunca trajedinin daha adil bir dünyaya kapı aralaması dileğiyle konuşmalarıma son verirken, projelerimizi hayata geçirmekte verdiğimiz destekten ötürü hepinize içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız sanatçı kadınlar."

Etkinlik, Gazze'de yaşanan trajedilerin insan ruhunda açtığı derin yaraları ve umudun nasıl yeniden filizlendiğini sanat yoluyla anlatmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda acil durum tatbikatı yapıldı
Malatya'da halk otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

İngiliz Sky News'in araştırması, İsrail'in 6 yaşındaki Hind'in ölümüyle ilgili iddialarını yalanladı

İngiliz Sky News'in araştırması, İsrail'in 6 yaşındaki Hind'in ölümüyle ilgili iddialarını yalanladı

Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı

Sadakataşı Derneği 1 yılda 1,2 milyon Gazzeliye yardım ulaştırdı

Avrupa Parlamentosundaki Lübnan oturumu tartışmalı geçti

Avrupa Parlamentosundaki Lübnan oturumu tartışmalı geçti
İnsan hakları avukatlarına göre, İsrail'i yargılama ve Netanyahu'ya çıkarılacak tutuklama büyük gelişme

İnsan hakları avukatlarına göre, İsrail'i yargılama ve Netanyahu'ya çıkarılacak tutuklama büyük gelişme
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 27 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 27 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet