Dolar
40.71
Euro
47.44
Altın
3,355.74
ETH/USDT
4,207.50
BTC/USDT
120,617.00
BIST 100
11,078.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi yakınlarında tarım arazisinden başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Ümraniye'deki kan bağışı seferberliği tamamlandı

Türk Kızılay, Ümraniye Kaymakamlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçenin farklı noktalarında başlatılan kan bağışı seferberliği tamamlandı.

Gökçe Karaköse  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Ümraniye'deki kan bağışı seferberliği tamamlandı

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla ilçede başlatılan seferberlik kapsamında kurulan kan bağışı noktalarında vatandaşlar kampanyaya katılım sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçede 8-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldırım, bu gönüllü hareketin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Kan vermek bir hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kampanya süresince kan bağışında bulunan vatandaşlara Kızılay tarafından "kamp sandalyesi" hediye edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nin sınır güvenliğine yeni nesil İHA'lar katkı sunacak
Günün ilk yarısında termometreler 16 kentte 40 derece ve üzerini gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
Ümraniye'deki kan bağışı seferberliği tamamlandı
Zorlu: "Terörsüz Türkiye" hedefi Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır

Benzer haberler

Ümraniye'deki kan bağışı seferberliği tamamlandı

Ümraniye'deki kan bağışı seferberliği tamamlandı

Türk Kızılay ile Türkiye Acil Tıp Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay'ın Gazze'ye gıda malzemesi taşıyan 165 tırı Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı

Türk Kızılay, yaz boyunca 53 ilden gençleri ağırlıyor

Türk Kızılay, yaz boyunca 53 ilden gençleri ağırlıyor
Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 gıda kolisi ulaştırdı

Türk Kızılay, Batı Şeria'ya 1200 gıda kolisi ulaştırdı
Atık kumaşlar ustaların ellerinden özgün tasarımlara dönüşüyor

Atık kumaşlar ustaların ellerinden özgün tasarımlara dönüşüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet