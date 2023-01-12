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Ümraniye'de otomobil ile İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ümraniye'de bir otomobil ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şükrü Gündüz   | 12.01.2023
Ümraniye'de otomobil ile İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Istanbul

Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BLC 20 plakalı otomobil, orta refüje vurup caddenin karşı yönüne geçerek bir İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobil daha sonra savrularak kaldırıma çıktı.

Kazada otobüsteki 4 yolcu ile alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yüzünden caddede bir süre aksayan trafik araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

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Ümraniye'de otomobil ile İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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