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Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye Nikah Sarayı'nın yanındaki otoparkta bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Zeynep Rakipoğlu, Ümit Türk  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki otoparkta süs çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otoparkın yanındaki market ile nikah sarayı çalışanları yangını söndürmek için hortumla müdahale etti, alevlerin büyümesiyle bölgede yoğun duman oluştu.

Alevlere yakın 3 otomobilden biri sahibi tarafından çekilirken, 2 araç hasar gördü. Çalışanlar yangından daha fazla etkilenmemesi için araçlardan birini iterek buradan uzaklaştırdı.

Ağaçların yanında bulunan tahta paletler de yangından etkilenmemesi için suyla ıslatıldı.

Bu arada yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.


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Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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