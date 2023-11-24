Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Küresel Tehditlere Karşı Dirençli Markaların İnşası" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'23), "Küresel Tehditlere Karşı Dirençli Markaların İnşası" paneli gerçekleştirildi.
Ankara/İstanbul
İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay'ın moderatörlüğündeki panele, Issuemakers Kıdemli Danışmanı Pieter Idenburg, IC Holding Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Ünlü ve Togg Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağ Günaçar konuşmacı olarak katıldı.
Pieter Idenburg, konuşmasında iletişimin insanlarla ilgili olduğuna işaret ederek, insanları anlamanın önemini hatırlattı. "Günümüzde yaşamlarımız bizim dışımızda gelişen olaylar nedeniyle sınamalara tabi tutulmaya devam ediyor." diyen Idenburg, küresel gelişmelerin bireylerin hayatlarını doğrudan etkilediğini belirtti.
Idenburg, karmaşık bir dünyada yaşamanın bireyler üzerinde hayattan kopma, yabancılaşma ve kaybolmuş hissetmek gibi psikolojik etkileri olduğuna değinerek, bunların bireyleri yalan haberler gibi "basit çözümlere" ittiğini savundu.
Toplumu bu etkilerden korumak için "dirençli toplumlar oluşturmak gerektiğini" anlatan Idenburg, bunu mümkün kılmak için iyi kalitede bilgi ve yaşam boyu eğitime ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Idenburg, dirençli toplumların nasıl oluşturulacağına ilişkin, "Bilgi sadece yukarıdan aşağıya gelmemeli, bir diyalog ve bağlantı şeklinde olmalı. Eğer bu işe yararsa, o zaman bir anlayış oluşabilir. İnsanlar sadece hayata değil, diğer insanları anlamaya ilişkin de bir anlayışa sahip olabilir. Böylece bir vatandaşlık oluşturmuş olursunuz ve vatandaşlık da zaten dirençli toplumların temelini oluşturur." ifadesini kullandı.
"Marka olarak hem davranışınız hem iletişiminizde tutarlı olmanız lazım"
Çağ Günaçar da Togg olarak "kullanıcıların A'dan B'ye giderken yaşadıkları tecrübe ve bu tecrübeyi zenginleştirmeye" önem verdiklerini kaydederek, yoğun şekilde bu alanda çalışmalar yapılmasına önem verdiklerini söyledi.
Togg'un küresel sürdürülebilir bir marka olmayı hedeflediğini aktaran Günaçar, "Togg, küresel sürdürülebilir bir marka olduğunda, Türkiye markasına en fazla katkıyı sağlayacak ürün olacaktır." diye konuştu.
Günaçar, Togg'un kuruluşunun ilk gününden itibaren marka çalışmalarına odaklandığını belirterek, "İlk marka çalışmaları, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın liderliği ve çabaları kapsamında ilerledi. Çok kararlıydık. Bütün çalışmalarımız kullanıcıyla başladı, kullanıcıyla bitti. Öncelikle kullanıcı özelliklerini anlamaya çalıştık. Türkiye'nin temsilini ortaya çıkarmak için nitel ve nicel araştırmalar yaptık. Kullanıcıların ürünler ve markayla ilgili beklentilerine odaklandık. Nitel araştırmalarda 'Ne' değil, 'Neden' sorusuna cevap vermeye çalıştık." dedi.
Bir markanın "tahmin edilebilir ve tutarlı" olmasının önemli olduğunu kaydeden Günaçar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tahmin edilebilir olmak, markanın bir karakteri olduğunu gösteriyor. Marka olarak hem davranışınız hem iletişiminizde tutarlı olmanız lazım. Bu tutarlılığı netlik ve süreklilikle birleştirebilirseniz markanız dayanıklı hale gelir. Togg'da bu şekilde ilerledik."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.