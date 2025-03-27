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Uludağ'da bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor Bursa Uludağ bir otelde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Uludağ’da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mustafa Yılmaz  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

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