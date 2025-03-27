Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
Uludağ’da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa
Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA
İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.
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