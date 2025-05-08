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Yaşam

Bursa jandarmasının hassas burunları, göreve hazır bekliyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki eğitimli dedektör köpekler, zorlu görevlerde jandarma ekiplerine destek oluyor.

Fatih Çapkın  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bursa jandarmasının hassas burunları, göreve hazır bekliyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki eğitimlerden geçtikten sonra Bursa İl Jandarma Komutanlığına gönderilen mayın arama, bomba arama, asayiş, iz takip, arama, yangın, uyuşturucu ve kadavra olmak üzere 8 farklı branşta eğitim alan 15 köpek, kolluk güçlerinin yanında görev alıyor.

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Jandarmanın kent genelinde yaptığı çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle huzur ve güvenliğin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

Bomba arama köpekleri "Demir", "Eşey", "Bezek", uyuşturucu madde arama köpekleri "Takip", "Zeytin" ve "Altın", asayiş köpekleri "Buklet" ve "Alfa", yangın tespit köpeği "Bronz", mayın arama köpeği "Fal", iz takip köpekleri "Meftun" ve "Saban", kadavra köpeği "Denek", arama kurtarma köpekleri "Devir" ve "Yürek", ekiplerle göreve gitmek için hazır bekliyor.

Görevliler tarafından kondisyon parkurunda ve diğer alanlarda itaat ve arama eğitimlerinden geçirilen köpeklere çeşitli ödül oyunları oynatılıyor.

"Köpeklerimiz yılda bir kez denetlenir"

Jandarma Uzman Çavuş Ömer Uçar, AA muhabirine, Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 8 branşta görev köpeği bulunduğunu söyledi.

Uçar, bu köpeklerin Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı kıtalarda görev aldıklarını belirterek, "Köpeklerimiz yılda bir kez Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından düzenli olarak denetlenir." diye konuştu.

Branş köpeklerinin koku alma duyusunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

"Köpeklerimiz, insanların bulamayacağı suç unsurlarını çok kısa süre içerisinde yerini tespit edip bulmamıza yardımcı olur. Terörle mücadelede, kayıp şahıs olaylarında, deprem ve afetlerde, kaçakçılık ve yasaklı madde olaylarının aydınlatılmasında kullanılır. Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki görev köpeklerimiz, toplumsal olaylara müdahalede, cezaevlerinin dış emniyetinin korunmasında, yol kontrol noktalarında, ev ve araç aramalarında aktif olarak kullanılmaktadır."

Uçar, köpeklerinin bakımlarının periyodik şekilde yapıldığını dile getirerek, "Görev köpeklerimizin günlük, haftalık ve aylık bakımları, kullanıcısı tarafından düzenli olarak görev öncesi ve sonrası yapılır." dedi.

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