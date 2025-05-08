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Ekonomi

"Go Energy Türkiye" fuarı Bursa'da başladı

Sanayi kuruluşlarının kendi enerjisini üretmesi ve enerji verimliliği sağlaması konularında yenilikçi çözümleri bir araya getirerek sıfır emisyon hedefine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Go Energy Türkiye" fuarı Bursa'da kapılarını açtı.

Semih Şahin  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
"Go Energy Türkiye" fuarı Bursa'da başladı Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Bursa Fuar Merkezi'nde 2 ayrı holde gerçekleştirilen fuarda, 50'den fazla firma yeni teknolojilerini, ürünlerini ve hizmetlerini sergiliyor.

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Fuarda, satın almacılar, yatırımcılar, girişimciler, mühendisler ve işletmeciler, sektörün son trendlerini keşfetme fırsatı buluyor.

Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Osman Akın, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu tür fuarların ülkeye katma değer sağladığını söyledi.

Satmanın yolunun fuarlardan geçtiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla iş dünyası adına fuar organizasyonlarını çok kıymetli buluyorum. Bursa'da geliştirmemiz gereken kaslarımızdan bir tanesi de fuarcılık. 17 tane organize sanayi bölgesi olan Bursa'ya daha güçlü fuarlar, etkinlikler yakışıyor. Bursa'da tarih var, doğal güzellikler var. Sanayi de var. Bunların olduğu bölgede fuarcılığın fazla olması gerekir. Düzenleyen arkadaşlara iş dünyası adına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. 8 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuar, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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