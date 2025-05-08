TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Geçen sene bir önceki yıla göre bilanço büyümemiz yüzde 43,09 iken, bu yılın 4'üncü ay sonu itibarıyla banka bilançosu ilk defa 1 trilyon liranın üzerine çıktı." dedi.
TBMM
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, bankanın bilanço büyüme oranının 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 43,09 olduğuna işaret ederek, Nisan 2025 sonu itibarıyla banka bilançosunun ilk defa 1 trilyon liranın üzerine çıktığını bildirdi.
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türk Eximbank'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.
Güney, komisyondaki sunumunda, Türkiye'de mal ve hizmet ihracatı yapan firmaları nakdi, alıcı kredileri ile alacak sigortası ürünleriyle desteklediklerini belirtti.
Amaçlarının ihracatçı firmaları finansal anlamda destekleyerek küresel rekabette şirketlere avantaj sağlamak olduğuna işaret eden Güney, böylece Türkiye'nin sürdürülebilir şekilde düzenli ve istikrarlı ihracat artışını sağlamaya destek olmayı amaçladıklarını söyledi.
Ali Güney, Türkiye'deki nakdi ihracat kredilerinin yüzde 33,4'ünün sadece Türk Eximbank tarafından sektöre sunulduğunu belirterek, "Türk Eximbank aktif büyüklüğü olarak Türkiye bankacılık sektöründe 10. sırada olmasına rağmen krediler büyüklüğü açısından, yani sektöre sağlanan krediler açısından baktığımızda bankacılık sektöründe 9. sıradadır." diye konuştu.
Türk Eximbank'ın bilançosuna bakıldığında aktiflerinin yüzde 91,5'inin kredilerden oluştuğuna dikkati çeken Güney, "Bu oran, Eximbank'ın kendi misyonu gereğince fonlarını ihracatçıya nakdi kredi olarak sunmanın gayretinde olduğunu gösteriyor. Bankacılık sektöründe bu oran ortalama yüzde 50'ler seviyesinde." ifadesini kullandı.
Güney, bankanın bilanço olarak büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:
"Geçen sene, bir önceki yıla göre bilanço büyümemiz yüzde 43,09 iken bu yılın 4'üncü ay sonu itibarıyla banka bilançosu ilk defa 1 trilyon liranın üzerine çıktı. Bu dönemde kredilerin tutarı 922 milyar 759 milyon lira. Banka, sermaye açısından da Hazine ve Maliye Bakanlığının sermaye desteğiyle beraber güçleniyor. Geçen 1,5 yıl içerisinde toplamda 34,5 milyar liralık nakdi sermaye desteğiyle ödenmiş sermayemiz 55,3 milyar liraya çıktı. Banka bilançosundaki karlarla beraber şu anda krediye konu öz kaynaklarımız nisan sonu itibarıyla 108 milyar liraya yaklaştı."
"Eximbank imkanlarından faydalanan ihracatçı firma sayısı 18 bin 383'e ulaştı"
Geçen yıl ihracatçılara 24,6 milyar dolar alacak sigortası, 24,1 milyar dolar nakdi kredi desteği sağladıklarını belirten Güney, bu tutarın Türk Eximbank tarihindeki en yüksek destek rakamı olduğunu söyledi.
Güney, Türk Eximbank'ın söz konusu destekleri sağlarken kullandığı 3 temel fonlama kaynağı bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'de bankacılık sektöründe en yüksek fonlamayı yurt dışından temin ederek ihracatçının kullanımına sokan ilk üçteki bankalardan biriyiz muhtemelen. Özellikle geçen yıl 8,4 milyar dolarlık ilave bir kaynağı temin etmiştik. Nisan ayına kadar da 2,4 milyar dolarlık bir fonlamayı sağlamış durumdayız. İhracata sağlamış olduğumuz bu desteklerin tabana yaygınlaşmasına da büyük önem veriyoruz. Eximbank desteklerinden faydalanan toplam ihracatçı sayısını artırırken, bunların içeriğindeki KOBİ oranına da dikkat ediyoruz. Nisan sonu itibarıyla Eximbank imkanlarından faydalanan ihracatçı firma sayısı 18 bin 383'e ulaştı ve bunların yüzde 83'ünü KOBİ'ler oluşturdu."
KOBİ'lerin krediye erişimindeki en büyük sorunun teminat olduğunu, bu sorunu da yüzde 5 ortaklıkla kurdukları İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile aşmaya çalıştıklarını aktaran Güney, yaklaşık 5 bin firmaya 70 milyar lira İGE kefaletiyle kredi kullandırdıklarını belirtti.
Güney, sürdürebilirlik konusuna da büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin gelecek yıldan itibaren devreye gireceğini ve bu anlamda geçen yıl sürdürülebilirlik temalı fon temin ettiklerini anlattı.
Geçen yıl içerisinde başlattıkları yeni uygulamalarla Türk Eximbank'ta teminat çeşitlendirmesine gittiklerini anımsatan Güney, oluşturdukları modelde, yüksek katma değer üreten, performans ve potansiyeli yüksek olan ihracatçıları öncelikli olarak daha fazla desteklemeye gayret ettiklerini de söyledi.
"İhracatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz"
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ise ihracatçıların her zaman yanında olduklarını vurguladı.
Çelik, şöyle konuştu:
"Öz kaynak, yurt dışı uluslararası piyasalardan elde edilen kaynaklar ve Merkez Bankamızın imkanları doğrultusunda ihracatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bunun yanında sigorta enstrümanını da kullanıyoruz. Bu, ihracatçılarımız için önemli bir enstrüman. Alacaklarının garanti altında olması, ihracatçılarımızın işlerine daha çok odaklanmasına imkan veriyor. Dolayısıyla ihracatçılar, Eximbank üzerinden yaptıkları sigorta işlemleriyle alacak ve tahsilat endişesi duymadan yeni pazarlar ve üretimi artırma imkanı buluyor."
"İhracatçı portföyünde KOBİ firmaları çoğunluk olarak yer alıyor"
Ticaret Bakan Yardımcısı ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Volkan Ağar ise güncel ihtiyaçlar, dünyada ortaya çıkan yeni trendler ve gelişmeler çerçevesinde Banka'nın araçlarını çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye gayret ettiklerini söyledi. Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çerçevede uzak ülkeler stratejisiyle yeni pazar ve ürün çeşitlendirmesi konusunda ihracatçılara katkı sağladık. Ayrıca katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin desteği ve finansmanı üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. İhracatımızın çok büyük bir bölümü, Türkiye'deki sanayi yapısı itibarıyla KOBİ'ler tarafından gerçekleştiriliyor. İhracatçı portföyünde KOBİ firmaları çoğunluk olarak yer alıyor. Dolayısıyla bu firmalarımızı da pazar, ürün, teknolojik ürün yapısı ve alıcı kredileri anlamında destekleyecek yeni enstrümanları sürekli tartışıyor, geliştiriyor ve ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz."
Komisyonda Türk Eximbank'ın 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.