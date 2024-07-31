Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Sadavi ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldiğini bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
📍Irak— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 31, 2024
Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldik.
Görüşmemizde;
✅ İki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki iş birliğinin daha da artırılması
✅ Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Bakanlar Konseyi’nin Eylül ayı içerisinde Türkiye’de… pic.twitter.com/Pgo1Efoc43
Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin daha da artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin eylülde Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin takip edilmesi, iki ülke arasındaki ulaştırma projelerindeki işbirliklerinin artırılması hususlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.