Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,495.50
BTC/USDT
104,209.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TÜRASAŞ en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 225'inciliğe yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ), geçen yıl 10 milyar liralık satış yaptığını ve "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 225'inciliğe yükseldiğini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
TÜRASAŞ en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 225'inciliğe yükseldi

Ankara

Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerli ve milli demir yolu araç üreticisi TÜRASAŞ'ın gösterdiği yükselişe dikkati çeken Uraloğlu, şirketin listeye 2022'de 463. sıradan girdiğini hatırlattı. Şirketin 2023'te 399. olduğunu kaydeden Uraloğlu, "2024'te üretimden yaklaşık 10 milyar liralık satış gerçekleştiren TÜRASAŞ, 225. sıraya yerleşerek sanayi liderleri arasındaki yerini pekiştirdi. Hedefimiz yerli ve milli demir yolu araç üreticimiz TÜRASAŞ'ı Türkiye'nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın tarihsel birikimi, 131 yıllık geçmişi, teknik altyapısı ve nitelikli insan gücüyle, yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivmeyle devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Son yıllarda elektrikli tren setleri, hızlı tren, banliyö ve metro gibi yeni projelere odaklanan TÜRASAŞ, tasarım ve üretim kabiliyetleriyle ileri teknoloji ürünlerini sektöre kazandırmaya devam ediyor. Bu sayede raylı sistem araçlarında ithalatın önüne geçilerek, ülke ekonomisine katkı sunuluyor. Yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimi için yüksek teknolojiye sahip tesis ve makine yatırımlarına hız vermeye devam eden TÜRASAŞ, gerçekleştirdiği nitelikli istihdamlar sayesinde her geçen yıl üretim ivmesini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz"

Uraloğlu, 30 Mayıs'ta Eskişehir'de gerçekleştirilen törenle, 10 yeni nesil demir yolu aracını daha TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim ettiklerine değinerek, bunların yalnızca birer demir yolu aracı değil, aynı zamanda milletin emeğinin, alın terinin ve teknolojik birikiminin birer sembolü olduğunu ifade etti.

TÜRASAŞ'ın, 100'den fazla yerli tedarikçiyle işbirliği yaparak gerçekleştirdiği üretimin, Türkiye'nin ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladığının altını çizen Uraloğlu, proje kapsamında geliştirilen tüm bileşenlerin, daha önce Türkiye'de tasarımı yapılmamış, katma değeri yüksek ürünler olduğunu belirtti. Bu bilgi birikiminin, demir yolu sanayisinde yerlilik oranını, her geçen gün daha da yukarı taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz. Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırarak, ihtiyacımız olan her türlü raylı sistem aracını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bu sadece bir sanayi başarısı değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nda, demir yolu sanayimizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli
Başkentte sağanak etkili oldu

Benzer haberler

TÜRASAŞ en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 225'inciliğe yükseldi

TÜRASAŞ en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 225'inciliğe yükseldi

Bakan Uraloğlu'ndan Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşıma ilişkin açıklama

Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracağız

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, filosunu güçlendirmeye devam ediyor
Bakan Uraloğlu: Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için çalışmaları başlattık

Bakan Uraloğlu: Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için çalışmaları başlattık
Bakan Uraloğlu: 5G Mobil Haberleşme Sistemleri'ni seneye hizmete sunacağız

Bakan Uraloğlu: 5G Mobil Haberleşme Sistemleri'ni seneye hizmete sunacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet