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Gündem

Ulaşımda akıllı sistemler İstanbul'daki Dünya Yol Kongresi'nde masaya yatırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Yol Kongresi'nin 15-18 Ekim'de "Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Ulaşımda akıllı sistemler İstanbul'daki Dünya Yol Kongresi'nde masaya yatırılacak

Ankara

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul'da gelecek hafta gerçekleştirilecek Dünya Yol Kongresi'ne ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından düzenlenen kongrenin 15-18 Ekim'de "Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacağını belirten Uraloğlu, "Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede, küresel liderler, endüstri uzmanları, akademisyenler ile kamu ve özel sektör paydaşları bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, kongrede kara yolu sektörü için önemli konu ve yeniliklerin ele alındığı bir platform oluşturacaklarına işaret ederek, organizasyonda "Dayanıklı Toplumlar ve Ekonomiler İçin Karbondan Arındırılmış ve Dayanıklı Ulaşım" temasıyla da "Bakanlar Oturumu" gerçekleştirileceğini kaydetti.

20 ülkeden bakanlar düzeyinde katılım

Dünyanın ulaşım rotasının İstanbul'da çizileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır'dan bakan düzeyinde katılım olacak. Küresel altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik atacağımız adımlar ve işbirlikleri sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturma yolunda önemli katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede sürdürülebilir altyapı için finansmandan iş gücü geliştirmeye kadar geniş yelpazede konuların görüşüleceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"IRF Dünya Yol Kongresi ile uluslararası platformda son 22 yılda tüm dünyanın yakından takip ettiği mega ulaştırma ve altyapı projelerini başarıyla gerçekleştirerek insanlığın hizmetine kazandıran Bakanlığımızın vizyon ve misyonunu tanıtma imkanı bulacağız. Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerinden yol güvenliği ve çevresel sorumluluğa kadar birçok önemli konuyu ele alarak işbirliklerini değerlendireceğiz. Dijitalleşme, elektrikli araçların ulaşım sistemlerine entegrasyonu, daha kapsayıcı ve erişilebilir hareketlilik gibi hususlarda tecrübelerimizi paylaşacağız. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik emisyon azaltma, yol projelerinde biyoçeşitliliğin korunması gibi sürdürülebilir çözümleri ele alacağız."

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