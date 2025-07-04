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Ekonomi

İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, "Aynı listede Antalya Havalimanı'mız ise 10'uncu sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde

Ankara

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3 Temmuz'da yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Uraloğlu, Türkiye'nin, 23-29 Haziran dönemini kapsayan rapora göre, günlük ortalama 3 bin 992 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı olduğunu, böylece Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.

"Uçuş sayısı Kovid-19 öncesi döneme göre yüzde 15 arttı"

Türkiye'nin, hava ulaşımında artık sadece bir transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, günlük ortalama uçuş sayısının Kovid-19 salgını öncesi döneme göre Türkiye'de yüzde 15 arttığı bilgisini verdi.

Uraloğlu, istikrarlı yükseliş göstermekle birlikte Türkiye'nin Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk 10'daki 6 ülkeden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1553 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Aynı listede günlük ortalama 996 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise 10'uncu sırada yer aldı."

Uraloğlu, ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde 23-29 Haziran döneminde günlük ortalama 773 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7'nci sırada yer aldığını bildirdi.

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