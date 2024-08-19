Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İstanbul
İstasyon Mahallesi'nde bulunan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle 3 dönümlük alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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