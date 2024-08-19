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Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mikail Bıyıklı, Selami Küçükoğlu  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

İstasyon Mahallesi'nde bulunan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle 3 dönümlük alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.


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