Dolar
30.69
Euro
33.12
Altın
2,021.54
ETH/USDT
2,488.60
BTC/USDT
47,244.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya’da TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı'nın açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışanlar hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin tamamı hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" kararı verildiği belirtildi.

Utku Şimşek  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışanlar hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

"Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, Meclis'e sunuldu
Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışanlar hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Ocak ayında "çakar lamba" denetimlerinde 1433 sürücüye para cezası uygulandı

Benzer haberler

Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışanlar hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi

Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışanlar hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terörist 15 kişi yakalandı

Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
TCG BURGAZADA, Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı

TCG BURGAZADA, Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı
MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet