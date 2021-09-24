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Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

İsmet Karakaş   | 24.09.2021
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisine yer verildi.

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