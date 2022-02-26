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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Rusya'nın saldırısı nedeniyle can güvenliklerinden endişe eden Ukraynalı bazı aileler, Edirne ve Kırklareli'ndeki sınır kapılarından Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Özgün Tiran, Gökhan Zobar, Salih Baran   | 26.02.2022
Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı Fotoğraf: Salih Baran - AA

Edirne/Kırklareli

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan oğlu, gelini ve torunuyla Türkiye'ye giriş yapan Olena Özdoğan, ülkesinde yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Ukrayna'da yaşayan oğlu ve gelinini ziyarete gittiğinde Rusya'nın saldırısının başladığını belirten Özdoğan, bu nedenle yola çıktıklarını ve Türkiye'ye vardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"İnsanlar ölüyor, çok korkutucu"

Geride sevdiklerini bıraktığını ifade ederek gözyaşı döken Özdoğan, "Savaş çok zor. Geride annem, babam kaldı. Kalbim her dakika onları arıyor. Kalbim ağrıyor. Orada yaşananlar inanılmaz kötü. İnsanlar ölüyor, çok korkutucu. Kiev ve Harkov'da çok arkadaşım var. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz." dedi.

Kiev'den Kırklareli'ne gelen Dmitry Yarasova da çok korktuklarını, bir süre Türkiye'de kalacaklarını belirtti.

Ukrayna'da bazı bölgelerde sıcak çatışmaların yaşandığını dile getiren Yarasova, savaşın sona ermesini istediklerini dile getirdi.

Bu arada, Dereköy, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından sabahtan bu yana 200'e yakın Ukrayna plakalı aracın geçtiği öğrenildi.


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