Dolar
28.90
Euro
31.33
Altın
2,054.47
ETH/USDT
2,231.90
BTC/USDT
41,673.00
BIST 100
8,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Medya daima insanlığın ahlaki pusulasını izlemeli

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar gibi krizlerin uluslararası medyaya önemli etik sorumluluk yüklediğine işaret ederek, "Medya daima insanlığın ahlaki pusulasını izlemeli." dedi.

Emre Aytekin  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Medya daima insanlığın ahlaki pusulasını izlemeli Fotoğraf: Emre Aytekin/AA

Guangcou

Büyükelçi Musa, Çin'in Guangcou şehrinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, krizlerde medyanın rolüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kitle iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak medyanın ve çevrim içi kaynakların ülkeler arasındaki bağlantıların vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkati çeken Musa, ancak sosyal medyanın giderek haber ve bilgi kaynağına dönüşmesine koşut olarak dezenformasyon faaliyetlerinin de platformu haline geldiğini vurguladı.

Musa, bazı medya organlarının bir ülke veya bir olayla ilgili sözcükleri ve imajları çarpıtarak yayınlar yaptıklarını, Türkiye'nin de sıklıkla bu tarz yayınların hedefi haline geldiğini, bunun belirli ölçüde Çin için de geçerli bir gözlem olduğunu söyledi.

Bazı Batılı medya organlarının Filistin'deki krizi ele alma şeklinin ön yargılı ve çarpıtıcı haberciliğin yakın dönemdeki örneği olduğunu dile getiren Musa, "Çatışmaların başlamasının üzerinden neredeyse iki ay geçti ve Gazze'deki kanayan yara artık geri dönülmez bir aşamaya ulaştı. Bir millet tamamen yok edilme tehdidiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Musa, medyanın Gazze'deki gibi karmaşık bir krizin gerçek dinamiklerinin anlaşılması için en önemli kaynak ve araç olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesi derin bir acı karşısında medya daima insanlığın ahlaki pusulasını izlemeli. Zira ahlaki pusula yitirildiğinde artık tehlikeli sulara girilmiş demektir. Uluslararası toplum ön yargısız ve gerçek zamanlı bilgiye ulaştığı sürece barışın korumasına fazla etki edebilir. Günümüzün yaygın dezenformasyon ortamında etik gazetecilik her zamankinden önemli hale geliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık" davasında banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 6 terör örgütü mensubu yakalandı
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşları ve yakınlarından oluşan 130 kişi Mısır'a ulaştı

Benzer haberler

"Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık" davasında banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi

"Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık" davasında banka görevlilerinin ses kayıtları dosyaya girdi

İsrailli esirlerin yakınları "bir an önce esir takası müzakerelerine dönülmesini" istiyor

Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşları ve yakınlarından oluşan 130 kişi Mısır'a ulaştı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Medya daima insanlığın ahlaki pusulasını izlemeli

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Medya daima insanlığın ahlaki pusulasını izlemeli
Kremlin: AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlaması zorlaşıyor

Kremlin: AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlaması zorlaşıyor
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet