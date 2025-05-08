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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF, çocukların dijital güvenliğini görüşecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların güvenliği için dijital tehditleri ve akran zorbalığını ele alacak.

Alper Şaşmaz  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF, çocukların dijital güvenliğini görüşecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı tehditler ile akran zorbalığına karşı daha etkili, kapsayıcı, koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla, UNICEF'in teknik desteğiyle 9-10 Mayıs'ta Ankara'da "Akran Zorbalığı ve Dijital Ortamda Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışma Toplantısı" düzenlenecek.

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Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ile akran zorbalığı ve dijital güvenlik alanında uzman profesyoneller katılacak.

Etkinlikte, çocukların karşı karşıya kaldığı risklere yönelik kurumlar arası eş güdümün artırılması, mevcut politika, strateji ve uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi, ayrıca çocukların görüş, ihtiyaç ve deneyimlerinin sürece daha fazla dahil edilerek katılımcı modellerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda, çocukların haklarını önceleyen, toplumsal farkındalığı artıran, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin önemi vurgulanacak. Elde edilecek çıktılar, çocukların fiziksel, ruhsal ve dijital güvenliğini esas alan yeni politika önerilerinin oluşturulmasına, yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim modüllerinin hazırlanmasına ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Çocuklar, karşılaştıkları riskleri ve çözüm önerilerini paylaşacak

Toplantı kapsamında, 7-10, 11-14 ve 15-18 yaş gruplarındaki çocukların katılımıyla özel oturumlar düzenlenecek.

Bu oturumlarda çocuklar, akran zorbalığı ve dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri paylaşma ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı bulacak.

Çocukların yalnızca dinlenen değil, sürece doğrudan katkı sunan aktif katılımcılar olmalarının hedeflendiği toplantıda, alınacak görüş ve öneriler, akran zorbalığı ve dijital ortamlarda korunmaya yönelik politikaların şekillendirilmesinde temel bileşenlerden biri olarak değerlendirilecek.

Bu kapsamda, çocuk hakları temelli, çocuk katılımını önceleyen ve karar alma süreçlerinde çocukların sesinin daha fazla duyulmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşım benimsenerek oluşturulacak çıktılar, Bakanlık öncülüğünde yürütülecek politika, strateji ve uygulamalara da ışık tutacak.


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