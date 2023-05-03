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Türkiye'den Sırbistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Mustafa Deveci  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Türkiye'den Sırbistan'daki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belgrad'da ilköğretim okuluna düzenlenen saldırıda 8 öğrenci ile bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin, 6 öğrenci ile bir öğretmenin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yakınlarını kaybeden ailelere, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Olay

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açtığı belirtilmişti.

2009 doğumlu öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 çocuk ile bir öğretmenin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin hala alanda olduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedilmişti.

Saldırıyı, babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun da gözaltına alındığı aktarılmıştı.

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