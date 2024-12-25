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Türkiye'den Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan, Zafer Fatih Beyaz, Yasemin Kalyoncuoğlu, Meriç Ürer  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Türkiye'den Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye

İstanbul/Ankara

Açıklamada, Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının bu sabah Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan'a başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İki kardeş ülke Azerbaycan'a ve Kazakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Azerbaycan ve Kazakistan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının, bu sabah kuş sürüsüne çarptığı bildirilmişti.

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