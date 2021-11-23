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Türkiye'den Bulgaristan'daki kaza ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Mehmet Şah Yılmaz   | 23.11.2021
Türkiye'den Bulgaristan'daki kaza ve yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazası ve huzurevindeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan’ın Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

NOVA televizyonunun haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev almış, “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz sahilindeki Varna şehrine yakın Royak köyündeki bir huzurevinde çıkan yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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