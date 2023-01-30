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Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin bir yıl uzatılması kararına tepki gösterdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 30.01.2023
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü kararına tepki

Ankara

Bakanlıktan, Kıbrıs Adası’nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) görev süresinin uzatılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin BM Barış Gücü’nün görev süresini 30 Ocak 2023 tarihinde aldığı 2674 sayılı kararla bir yıl uzattığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamanın tümüyle desteklendiği belirtilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin raporlarında yer almamasına rağmen, Konsey'in sahadaki gerçeklerden kopuk bir şekilde KKTC'nin iki devletli çözüm yönünde ortaya koyduğu iradeyi yok sayarak, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerinde ısrar ettiği görülmektedir. Bu durum sağduyu ve iyi niyetle bağdaşmamakta, Konseyin Ada'da gerçek anlamda bir çözümü teşvik etmek yerine, Kıbrıs Rum tarafının güdümünden çıkamadığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin bir kez daha Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık ve hukuk dışı ambargoları da görmezden geldiği aktarılan açıklamada, "Kararda KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz 2022 tarihli mektuplarıyla BM Genel Sekreterine ilettiği, Ada’nın birçok ihtiyacına cevap verebilecek, gerçekçi, yapıcı ve samimi işbirliği önerileri yok sayılarak iki taraf arasında işbirliği çağrısı yapılması ise bir başka çelişkidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kararda Maraş ile ilgili olarak yer verilen hususları reddediyor, bölgede KKTC makamlarınca yasal mülk sahiplerinin haklarına riayet edilerek ve Ada'daki iki halkın yararı gözetilerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalara desteğimizin tam olduğunu yineliyor; Konseyi mülklerine geri dönmek isteyen Kıbrıslı Rumları engellemeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) samimiyetsiz tutumunu desteklemekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki Maraş KKTC toprağıdır.

BMBG'nin görev süresi uzatılırken KKTC’nin rızası bir kez daha alınmamıştır. Bunun BM’nin yerleşik uygulamalarına aykırı olduğu ve BMBG’nin KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebildiği defaatle kayda geçirilmişti. BMBG’nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini hukuki zeminde sürdürmesi elzemdir. KKTC makamlarının bu hususta atacağı adımlara tam destek vereceğimiz bilinmelidir."

Açıklamada, "Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açacak ortak zemin sahadaki gerçekleri temel almalıdır. Bu çerçevede, Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu Kıbrıs Adası’nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

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