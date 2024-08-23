Dolar
34.00
Euro
38.06
Altın
2,511.49
ETH/USDT
2,651.80
BTC/USDT
61,056.00
BIST 100
9,659.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye yılın 7 ayında yaklaşık 29 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 7 ayında Türkiye'yi 28 milyon 978 bin 471 yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Türkiye yılın 7 ayında yaklaşık 29 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, senenin 7 ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471'e ulaştı.

Bakanlık verilerine göre, yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 kişiyle birinci, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ile üçüncü oldu. İran dördüncü, Bulgaristan ise beşinci sırada yer aldı.

Temmuzda 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçi ağırlandı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu.

Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 kişiyle birinci olurken, Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü, Polonya dördüncü ve İran beşinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu
Türkiye ve Rusya'nın, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde birleşik kara devriyesi yeniden başlatıldı
Türkiye yılın 7 ayında yaklaşık 29 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Türkiye yılın 7 ayında yaklaşık 29 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye yılın 7 ayında yaklaşık 29 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Fethiye Kalesi kazısında heykel başı bulundu

Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık fayans silindir mühür bulundu

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun vefatının 5. yılında anıldı

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun vefatının 5. yılında anıldı
Sakarya'da koruma altına alınan asırlık cami, restorasyonla ibadete açılacak

Sakarya'da koruma altına alınan asırlık cami, restorasyonla ibadete açılacak
Müzelerdeki 250 binden fazla eser yapay zeka destekli DNA uygulamasıyla kimliklendirildi

Müzelerdeki 250 binden fazla eser yapay zeka destekli DNA uygulamasıyla kimliklendirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet