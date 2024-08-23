Türkiye yılın 7 ayında yaklaşık 29 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 7 ayında Türkiye'yi 28 milyon 978 bin 471 yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, senenin 7 ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471'e ulaştı.
Bakanlık verilerine göre, yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 kişiyle birinci, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ile üçüncü oldu. İran dördüncü, Bulgaristan ise beşinci sırada yer aldı.
Temmuzda 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçi ağırlandı
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu.
Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 kişiyle birinci olurken, Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü, Polonya dördüncü ve İran beşinci sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.