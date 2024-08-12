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Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirildi.

Gökhan Çeliker  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek için çalışmalara başladı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Süreç

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

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