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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile TBMM'de bir araya geldi
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Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı

Ankara

Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Irak'ın, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu iradenin gereğini ortaya koymak için yoğun bir mesafe yürüttüğünü vurgulayan Fidan, terör örgütü PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığının görüldüğünü söyledi.

Fidan, Türkiye ile Irak'ın bir süredir müzakeresini yaptığı askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının, iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandığını ve bunun tarihi önemde olduğunu kaydetti.

Anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle işbirliğinin bir üst seviyeye taşınacağına inanıldığını dile getiren Fidan, terörle mücadele konusunda Irak ile geliştirilmekte olan anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmenin arzu edildiğini belirtti.

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