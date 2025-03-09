Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,139.70
BTC/USDT
84,471.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı'na katıldı.

Turgut Alp Boyraz  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı

Amman

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere Amman'a geldi.

Söz konusu ülkelerden üst düzey heyetlerin katılımıyla düzenlenen toplantı başlarken, akşam saatlerinde Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri bakanlarının ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.,

Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik tehditleri karşısında bölge ülkeleriyle yakın işbirliğine büyük önem veriyor.

Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, güvenlik, terör ve organize suçlarla mücadele başlıklarında işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü mevkidaşlarıyla Ankara’da, 14 Mart 2024'te de Iraklı yetkililerle Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti.

Söz konusu toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı
İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu
Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle doldu
Van'dan Tahran'a tren seferleri yarın başlıyor

Benzer haberler

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı

Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumuna katılacak

Yılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştı

Yılın ilk iki ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 30,4 milyonu aştı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı
Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet