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Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi

Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirildi.

Can Efesoy  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirildi.

Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup vatandaşımızın ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

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Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi
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