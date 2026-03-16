İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları devam ediyor
İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor.
İstanbul
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.
Öte yandan, BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak askıya alınan uçuşların, bazı destinasyonlara kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtildi
Açıklamada, alınan önleyici tedbirler doğrultusunda uçuşların yavaş yavaş normale döndüğü kaydedildi.
Dubai Hükümeti Medya Ofisi, gece saatlerinde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA kaynaklı yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
Sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'nin El-Bahiyye bölgesinde sivil bir araca füze isabet etti.
Olayda, Filistin uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
Fuceyra Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisine bir İHA’nın isabet etmesi sonucu çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin hızla müdahale ettiği ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentilere itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.
BAE Savunma Bakanlığı, 10 Mart'ta Er-Ruveys Sanayi Sitesi'nin İHA ile hedef alınması sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.
Dün de Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde, hava savunma sistemlerinin saldırıları engelleme faaliyeti sırasında düşen parçalar nedeniyle yangın çıkmıştı.
Suudi Arabistan
Ülkenin doğusunda 64 İHA imha edildi
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan 3 İHA'nın daha havada engellendiği, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 64'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, imha edilen İHA'ların nereden gönderildiği ve herhangi bir hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi verilmedi.
İran, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
