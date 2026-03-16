İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları devam ediyor

Dolar
44.19
Euro
50.62
Altın
4,996.85
ETH/USDT
2,248.70
BTC/USDT
73,252.00
BIST 100
12,984.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Mehmet Nuri Uçar, Hussien Elkabany, Ömer Erdem  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
İstanbul

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Öte yandan, BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak askıya alınan uçuşların, bazı destinasyonlara kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtildi

Açıklamada, alınan önleyici tedbirler doğrultusunda uçuşların yavaş yavaş normale döndüğü kaydedildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, gece saatlerinde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA kaynaklı yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'nin El-Bahiyye bölgesinde sivil bir araca füze isabet etti.

Olayda, Filistin uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

Fuceyra Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisine bir İHA’nın isabet etmesi sonucu çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin hızla müdahale ettiği ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentilere itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığı, 10 Mart'ta Er-Ruveys Sanayi Sitesi'nin İHA ile hedef alınması sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.

Dün de Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde, hava savunma sistemlerinin saldırıları engelleme faaliyeti sırasında düşen parçalar nedeniyle yangın çıkmıştı.

Suudi Arabistan

Ülkenin doğusunda 64 İHA imha edildi

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan 3 İHA'nın daha havada engellendiği, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 64'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların nereden gönderildiği ve herhangi bir hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi verilmedi.

İran, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukatlar, "komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine karşı uyardı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının beşinci duruşması başladı
Hakkari'de yolda kalan 2 kadın ve bir bebeğin yardımına trafik ekipleri yetişti
Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti
Dışişleri Bakanlığından Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Financial Times: Trump, İran konusunda destek gelmezse NATO'nun geleceğinin "çok kötü" olacağını söyledi

Financial Times: Trump, İran konusunda destek gelmezse NATO'nun geleceğinin "çok kötü" olacağını söyledi

İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları devam ediyor

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için 7 ülkeyle görüşüldüğünü belirtti

BAE: Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

BAE: Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesi duyuldu

İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesi duyuldu
İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı savaşın "belirlenen hızda" ilerlemediğini söyledi

İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı savaşın "belirlenen hızda" ilerlemediğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet