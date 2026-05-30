İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi ile 25 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 929 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 811 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 938'e, yaralı sayısının da 172 bin 919'a yükseldiği bildirildi.

Ayrıca mayıs ayının başından bu yana kimlik bilgileri kesinleştirilen 112 cenaze daha toplam ölü sayısına eklendi.

Gazze Şeridi'nde en kaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi 7 evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, Kalendiya'nın doğu bölgesinde yaşayan Avadullah ailesine ait 7 meskun ev hakkında yıkım kararı çıkardı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, ailenin yüksek para cezaları ve ağır yıkım masraflarıyla karşı karşıya kalmamak için evlerini kendi imkanlarıyla yıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Açıklamaya göre aile, bu sabah 6 evi, bir gün önce ise 1 evi daha kendi imkanlarıyla yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.