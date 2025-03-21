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Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Göktaş’tan iki ülke arasındaki ilişkilerin tesisinin 52. yıl dönümü mesajı

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 52. yıl dönümünü kutladı.

Esat Fırat  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Göktaş’tan iki ülke arasındaki ilişkilerin tesisinin 52. yıl dönümü mesajı

Abu Dabi

Büyükelçi Göktaş, yayınladığı mesajında, "Türkiye ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 52. yıl dönümünü kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ortak iradeleri neticesinde iki ülke ilişkilerinin son yıllarda büyük bir ivme kazanarak her alanda gelişmesinin gurur verici olduğuna dikkati çeken Göktaş, Büyükelçi olarak ikili ilişkilerin ve işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine yürekten inandığını vurguladı.

Göktaş, Türkiye ile BAE arasında karşılıklı ziyaretlerin ve imzalanan anlaşmaların artmasının ortak bir geleceğe olan güçlü bağlılığın göstergesi olduğuna işaret ederek, "Tarihi ve kültürel açıdan da aynı değerleri paylaşan halklarımız arasındaki kardeşlik, daha aydınlık ve müreffeh bir gelecek için birlikte çalışma irademizi pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile BAE arasındaki işbirliği ve diyaloğun güçlenmesinin, güvenlik, barış ve istikrarın bölgesel ve küresel düzeyde yaygınlaşmasına da önemli katkı sağladığına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha da derinleşecek ve milletlerimizin refah seviyeleri yükselecektir. Bu anlamlı yıl dönümünü kutlarken, ikili iş birliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, BAE'deki vatandaşlarımızı, Arap kardeşlerimizi ve tüm dostlarımızı en içten duygularımla selamlıyorum."

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