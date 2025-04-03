Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği, AB'yi yargıyı etkilemekten kaçınmaya çağırdı
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilciliği, AB yetkililerini yargıyı etkileyebilecek tutum ve açıklamalardan kaçınmaya çağırdı.
Ankara
Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 31 Mart - 3 Nisan'da Türkiye'yle ilgili çeşitli oturumlar düzenlendiği hatırlatılarak; "AB'nin içinde bulunduğu bu güç dönemde, AP’nin kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine dikkatleri başka yöne çevirme çabası içinde olmasını garipsiyoruz." ifadesi yer aldı.Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun mantık dışı ve izansız görüşlerin dile getirildiği bir platforma dönüşmesi, AB'nin geleceği açısından da kaygı vericidir. Nitekim, söz konusu toplantılar, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmayı hedefleyen her kesimden aşırıcı ve ırkçı kesimlere imkan sunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.
Toplantıların birinde konuşan Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos’un, Türkiye'ye yapacağı ziyareti yapmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin ise, şunlar kaydedildi:
"AB içindeki bazı kesimleri tatmin etmeyi hedefleyen, siyasi güdülerle atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Komiser Kos'un bu tutumu, Avrupa Komisyonu'nun tarafsız olması gereken konumuyla bağdaşmamaktadır. Her halükarda, AB'nin ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zaafa uğratacak bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez."
Açıklamada, bazı AB üyesi ülkelerdeki yargı süreçlerine dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan çevrelerin, Türkiye'de henüz sonuçlanmamış hukuki süreçlerle alakalı görüş dile getirmesinin çelişkili ve inandırıcılıktan uzak olduğu vurgulandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.