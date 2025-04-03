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Türkiye, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Büşranur Keskinkılıç  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Türkiye, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Ankara

Bakanlık, üç ülke arasında yapılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında 31 Mart'ta imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirilirken, "Söz konusu anlaşmanın, Orta Asya'da barış, istikrar ve işbirliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

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