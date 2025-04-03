Türkiye, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlık, üç ülke arasında yapılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında 31 Mart'ta imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirilirken, "Söz konusu anlaşmanın, Orta Asya'da barış, istikrar ve işbirliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.