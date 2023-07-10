Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi
Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.
BRÜKSEL
Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la bir araya geldi
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak
- Üst düzey Türk yetkili: Türkiye, yaptırımların kaldırılması, vize serbestisi ve AB sürecine ilişkin tam destek aldı
Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.
Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.
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