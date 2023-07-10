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Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi

BRÜKSEL

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

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