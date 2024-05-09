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Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke olmayı sürdürüyor

Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran ülkeler arasında, ilk sıradaki konumunu devam ettiriyor.

Gökhan Çeliker  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke olmayı sürdürüyor

Ankara

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesindeki 7 Mayıs tarihli verilere göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda Türkiye, yüzde 30'luk insani yardım oranıyla ilk sırada yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yüzde 22'lik oranla ikinci sırada bulunduğu listede, bu ülkeyi yüzde 13'le Suudi Arabistan, onu da yüzde 8'le Ürdün izledi.

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