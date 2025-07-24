Dolar
40.46
Euro
47.75
Altın
3,367.48
ETH/USDT
3,611.10
BTC/USDT
118,487.00
BIST 100
10,623.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyündeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Binası Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.-VTR-
logo
Gündem

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Tuğba Altun  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Buna göre, 24 Mayıs 2022'de Ramallah'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, iki ülke, kendi sınırları dahilinde ikamet izni sahibi diğer taraf ülke vatandaşları için yetkili makamlarca ulusal mevzuatlara uygun tanzim edilen, geçici olmayan ve geçerli sürücü belgelerini karşılıklı olarak tanıyacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sürücü belgelerinin değişimi için başvuran kişiler, taraf ülkelerin belgeyi vermeye yetkili makamları tarafından yapılan pratik ve teorik sınavlardan muaf tutulacak. Sürücü belgeleri, her iki ülkenin de iç mevzuat hükümlerine uygun olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
Türkiye ve dünya gündemi
Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

Benzer haberler

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu

Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin üçüncü turu

Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin üçüncü turu
Malatya'daki trafik kazasında bir asker şehit oldu

Malatya'daki trafik kazasında bir asker şehit oldu
Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi

Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet