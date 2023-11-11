Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,050.40
BTC/USDT
36,956.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Gündem, Politika

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammet Tarhan  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara

Nahçıvan'da 25 Eylül 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kahramanmaraş İlinde Konut, İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Kültür Merkezi Yapımı ile İlgili İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden birinde konut binaları, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi inşasına ilişkin projenin, taraflarca belirlenen koşullar çerçevesinde ve tarafların yürürlükteki ulusal mevzuatına uygun olarak yürütülmesine ilişkin temel ilkeleri düzenliyor.

Söz konusu proje, 6 Şubat'ta depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın acil barınma ihtiyacını karşılayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Narkogüç operasyonları kapsamında 4,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Narkogüç operasyonları kapsamında 4,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

BDDK, Dgfin Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi

BDDK, Dgfin Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi
Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de
İstanbul'da metrobüs arızası duraklarda yolcu yoğunluğuna yol açtı

İstanbul'da metrobüs arızası duraklarda yolcu yoğunluğuna yol açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet