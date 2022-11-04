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Türkiye ile Azerbaycan arasında "Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları" alanında iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, iki ülke arasında "Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları" alanında iş birliği protokolünü imzaladı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 04.11.2022
Türkiye ile Azerbaycan arasında "Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları" alanında iş birliği Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Taksim'de bir otelde düzenlenen imza töreni öncesinde konuşan Bakan Yanık, iki ülkenin, dost ve müttefik ülke olmanın ötesinde "Tek millet iki devlet" şiarını içten yaşadığını kaydetti.

İki ülkenin birbirine en yakın dönemini yaşadığını belirten Bakan Yanık, "Geçtiğimiz yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönemi açtı. Her türlü alanda tam bir müttefiklik ilişkisi geliştirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İki bakanlık olarak aile, toplum, çocuk ve kadın gibi sosyal hizmetler alanında karşılıklı tecrübe aktarımını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık. Azerbaycan ziyaretimde son rötuşlarını yaptığımız mutabakatımızı imzalıyoruz." dedi.

Bakan Yanık, iki ülke arasında karşılıklı iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini sözlerine ekledi.

İki ülkenin her zaman birbirinin yanında olması gerektiğini vurgulayan Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova da Türkiye tarafından bunu her zaman gördüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Yanık ve Muradova iki ülke arasında hazırlanan iş birliği protokolünü imzaladı.

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