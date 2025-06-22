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Yaşam

Sarıyer'de "Dijital Detoks" temalı aile şenliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de "dijital detoks" temalı şenlik düzenlendi.

Ali Osman Kaya  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Sarıyer'de "Dijital Detoks" temalı aile şenliği Fotoğraf: Didem Mente/AA

İstanbul

Sarıyer Sosyal Hizmet Merkezinin ev sahipliğinde Marmaracık Şehit Halil Kantarcı Gençlik Kampı’ndaki etkinliğe, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan 40 aile ile çocukları, 13 koruyucu aile ve 15 çocuk, huzurevlerinden 8 yaşlı, kamu kurumlarının temsilcileri ve sosyal hizmet uzmanları katıldı.

Dijital ekranların hızla değişen dünyasında, aile bireylerinin birbirleriyle daha güçlü ve anlamlı bağlar kurmalarını sağlamak, kuşaklar arası etkileşimi desteklemek ve sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen programda, kano etkinliği, boyama atölyesi ve satranç turnuvası yapıldı.

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Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, ailelerle bir araya geldi, çocuklarla pasta kesti.

Yeşilay ve Türk Kızılay stantlarını da ziyaret eden Madak, "Dijital dünyanın telaşından uzaklaşarak kalplerimizi dinlemek, birbirimizi daha yakından tanımak için buradayız. Bu ekranların soğuk ışığı, kalbimizin sıcaklığını gölgeleyebiliyor. Biz, bu gölgeyi kaldırmak istiyoruz." dedi.

Madak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini dile getirerek, "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın liderliğinde yıl boyunca farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu etkinlik de o çalışmaların önemli bir parçası." diye konuştu.

Programa, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Serdar Ermiş ve Beykoz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Enise Özel de katıldı.

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