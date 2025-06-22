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Yaşam

Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler, sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti.

Ali Rıza Akkır, Sabri Kesen  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

AA muhabirinin, Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı da 26,4 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

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Turistler Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye Sığlimanı, Turgut, Hisarönü, İncekum ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman denize girip serinledi.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin keyfi sürdü.

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde hareketlilik oldu.

Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

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