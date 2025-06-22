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Yaşam

Başkentte, engelli hayvanlar tasarlanan kıyafetlerle podyumda yürüdü

Ankara'da, kaza, doğal afet ve şiddet gibi nedenlerle engelli olan kedi ve köpekler, düzenlenen defilede boy gösterdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Başkentte, engelli hayvanlar tasarlanan kıyafetlerle podyumda yürüdü

Ankara

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli'nin öncülüğünde, Eymir'de, çeşitli dernek ve hayvanseverlerin destekleriyle, hayvana şiddete dikkati çekmek ve sokak hayvanlarını sahiplendirmeyi teşvik amacıyla defile düzenlendi.

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Defilede, çeşitli nedenlerle engelli kalan 10 köpek ve 2 kedi, özel tasarlanan kıyafetlerle mankenler eşliğinde podyumda yürüdü.

Yağmur Denli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri organizasyonda yer alan hayvanların, kendileriyle aynı durumdaki dostları için podyuma çıktıklarını söyledi.

"Onlar da bir can"

Hem engelli hem de sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için düzenledikleri organizasyonun çok ses getirdiğini ifade eden Denli, "Farkındalık yarattığını gördük ve bu yıl ikincisini düzenledik. Bundan sonra düzenli şekilde bu etkinliği yapacağız. Herhangi bir gelir elde etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde giderimiz olmuyor. Herkes taşın altına elini koydu." dedi.

Hayvanların sahiplendirilmesine öncülük etmeyi amaçladıklarını belirten Denli, şunları kaydetti:

"Hayvanseverlerle sahipsiz hayvanları da buluşturuyoruz. Aynı zamanda 'hayvanı satın alma sahiplen' politikasını yürütüyoruz. Onlar da bir can. Onları koruyabilmek bizim görevimiz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz."

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