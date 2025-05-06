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Yaşam

Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defilede sergilendi

Mersin'in Silifke ilçesinde Roma dönemine ait Taş Köprü'de düzenlenen defilede atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tanıtıldı.

Murat Pancar  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defilede sergilendi Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Fransa ve Hırvatistan'daki okullarla yürütülen "European Schools With The Inclusive Power Of MUSIC" projesi kapsamında 30 Fransız ve Hırvat öğrenci ile öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silifke'de ağırlandı.

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Yabancı ve Türk öğrenciler, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla atık materyallerden kıyafet tasarladı.

Kıyafetleri giyen öğrenciler, Göksu Nehri üzerindeki Roma dönemine ait Taş Köprü'de gerçekleştirilen defileye katıldı.

Etkinliği Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da izledi.

Proje koordinatörlerinden Ali Eren, gazetecilere, kültür, çevre ve müzikle uluslararası dostlukları güçlendirdiklerini söyledi.

Demet Öztürk de şöyle konuştu:

"Eğitimciler olarak bugün iki konuya dikkati çekmek istedik. Öncelikle dijitalin sessizliğine karşı sokaklar, çocuk sesleri ve çığlıklarla dolsun istedik. İkincisi de doğaya verdiğimiz tahribat konusunda farkındalık olmasını istedik. Yeşil çevre için bilinçli nesil yetiştirmek istiyoruz."

Projenin Fransa koordinatörü Severine Vivier ise Türk halkının misafirperver olduğunu ifade ederek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar, Silifke'nin güneşli havası gibi çok sıcak ve güler yüzlüler. Aktiviteler çok güzel programlanmış." dedi.

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