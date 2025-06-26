UAEA Başkanı, İran'ın UAEA ile işbirliği yapmasının hukuki zorunluluk olduğunu belirtti
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın UAEA ile işbirliği yapmasının hukuki zorunluluk olduğunu söyledi.
Paris
Grossi, konuk olduğu Fransız France 2 kanalında, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Diplomatik çözümlere inandığını belirten Grossi, uluslararası hukuka göre nükleer tesislere yönelik saldırıların yasak olduğunun altını çizdi.
Grossi, "İran'ın bizimle işbirliği yapması bir iyilik değil. Bu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf ülke olduğu sürece İran için hukuki bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.
İsrail’in saldırısıyla başlayan çatışmaların ciddi hasara yol açtığını dile getiren Grossi, "Bu nedenle (nükleer) faaliyetlerin yeniden başlaması İran'ın ne yapmak isteyeceğine bağlı. Kaldıkları yerden devam mı edecekler, yoksa daha az mı yapacaklar?" şeklinde konuştu.
Grossi ve Macron görüşmesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grossi'yi Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti.
Macron, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, nükleer güvenlik için önemli bir görev üstlenen UAEA'nın yanında olduğunu belirterek, "Ajansın acilen İran'daki misyonuna yeniden başlayabilmesi gerekiyor." dedi.
Grossi ise yaptığı açıklamada, Macron'la verimli bir görüşme geçirdiklerini ifade etti.
İran konusunda diplomasi ve diyalog için imkan varken, tüm tarafların yapıcı ve kararlı bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini kaydeden Grossi, küresel çapta nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda UAEA'nın çalışmalarına verdiği destekten ötürü Macron'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.