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Türkiye, Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da meclisin, ülkedeki olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 16.02.2022
Türkiye, Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya’da geçtiğimiz kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin, söz konusu kararı ülkede huzur ve istikrarın sağlanması yönünde atılmış doğru bir adım olarak gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etiyopya’daki tüm kesimlerle köklü ilişkilere sahip Türkiye, Etiyopya’nın hak ettiği toplumsal barış ve istikrara kavuşmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecektir."

Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırılarından korumak için 2 Kasım 2021'de ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

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