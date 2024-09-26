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Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek, "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili Türkiye'nin tepkisinin Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletildiği kaydedildi.

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