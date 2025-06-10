Dolar
39.23
Euro
44.90
Altın
3,335.83
ETH/USDT
2,767.10
BTC/USDT
109,600.00
BIST 100
9,629.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında, Türkiye ve 81 ülkede 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Ankara

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle 33'üncüsü düzenlenen vekaletle kurban kesim organizasyonu, bu sene de "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla gerçekleştirildi.

Vekaletle kurban kesim programı kapsamında 898 bin 450 hisse kurban eti, 37 milyon 285 bin 675 kişiye ulaştırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Hisselere en ufak bir gölge düşmesine müsaade etmedik"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 457 bin Filistinliye kurban eti ulaştırılacağını belirterek, "Mısır'da satın alınan kurbanlıkların kesimi bayramın ilk gününden itibaren başladı, etler dağıtıma hazır halde paketlendi. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen etler, sınır kapıları açıldığında peyderpey Gazze'ye sevk edilecek." bilgisini verdi.

Turan, kurban etinin yanı sıra 45 bin Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını içeren hediyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Kurban organizasyonunun her aşamasının şeffaf ve İslami usullere uygun yürütüldüğünü belirten Turan, "Her bir kurbanlığın seçiminden kesimine kadar titizlikle hareket ettik. Vakfımıza emanet edilen hisselere en ufak bir gölge düşmesine müsaade etmedik." ifadesini kullandı.

İzani Turan, TDV kurulduğundan bu yana geçen 33 yılda 6 milyon 307 bin 760 hissenin kendilerine emanet edildiğini aktararak, "Vakfımız, güven ve emanet bilinciyle bu alanda öncü bir hayır kurumudur. Her yıl artarak devam eden bu teveccüh, Vakfımıza ve Diyanet teşkilatımıza duyulan güvenin en güçlü göstergesidir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde iyiliği el ele vererek büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi
Gurbetçilerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri devam ediyor
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Benzer haberler

Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi

Senegal'de Kurban Bayramı ile Hristiyanların Popenguine hac ziyareti aynı döneme denk geldi

Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
İDDEF, kurban bağışlarını 3 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırdı

İDDEF, kurban bağışlarını 3 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırdı
Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı

Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet