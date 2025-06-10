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Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi sahilleri ve çevresindeki alanlarda Kurban Bayramı tatilinde 200 ton atık toplandı.

Cihan Demirci  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı

Edirne

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatil süresince Yayla, Danişment ve Erikli sahillerinde turizm yoğunluğu yaşandı.

Tatil boyunca Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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Ekipler sahiller ve kumsallardan 40 ton olmak üzere bölge genelinde yeşil alanlar, mesire yerleri ve ana arterlerdeki temizlik çalışmaları sonucunda toplam 200 ton atık topladı.

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