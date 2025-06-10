Dolar
39.23
Euro
44.89
Altın
3,333.93
ETH/USDT
2,773.80
BTC/USDT
109,615.00
BIST 100
9,622.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

Ankara

Çelik, AA muhabirine Kurban Bayramı için gerçekleşen hayvan satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayram döneminde yetiştiricilerin elindeki kurbanlıkların büyük ölçüde satıldığına işaret eden Çelik, "Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl bu rakam 2,5 milyon civarında seyretti. Kurban Bayramı'nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfınca yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından 170 bin civarında vekaletle kurban kesildiğini, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığını belirtti.

Satılamayan kurbanlıklar ile karantina uygulamaları nedeniyle kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen yetiştiricilere ait hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını anımsatan Çelik, bunun, yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek açısından memnuniyet verici bir hizmet olduğunu söyledi.

Çelik, elde kalan hayvanlar için ESK tarafından tavan fiyatların açıklandığını, fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişebileceğini ifade etti.

Karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilere de kolaylık sağlandığına işaret eden Çelik, "Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bittiğinde ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli. Bu manada Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın şahsında ESK'ye yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, öte yandan bayramda ortaya çıkan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var. Yıllar önce kurban bayramlarında adeta deri kapma yarışı varken bugün toplama, nakliye, tuzlama, depolama gibi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kurban derilerini maalesef kimse almıyor. Böyle olunca da milyarlarca liralık milli servetimizin israf edilmesi, ekonomik açıdan üzüntü verici bir durum olmaktadır. Dolayısıyla deri kayıplarını önleyerek ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlamak için topyekun seferber olmalıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi
Gurbetçilerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri devam ediyor
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Benzer haberler

Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı

Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi

Senegal'de Kurban Bayramı ile Hristiyanların Popenguine hac ziyareti aynı döneme denk geldi

Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, 37 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
İDDEF, kurban bağışlarını 3 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırdı

İDDEF, kurban bağışlarını 3 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırdı
Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı

Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet